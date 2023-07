Alan Ruiz certo no Sport Recife

As negociações de Alan Ruiz com o Sport Recife, do Brasil, que Record confirmou na sua edição de quarta-feira, terão chegado a bom porto e o criativo vai assinar até dezembro de 2024, segundo as informações avançadas pela imprensa daquele país.

O argentino, de 29 anos, terá inclusivamente sido abordado pelo Ankaragücü, da Turquia, nos últimos dias, mas acabou por rejeitar essa oferta, preferindo rumar ao clube do 2º escalão do futebol brasileiro.

Em fim de contrato, Alan Ruiz deixa o Arouca após época e meia no clube, tendo disputado 49 partidas.