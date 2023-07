Arouca bate Trofense no terceiro encontro de pré-época

O Arouca bateu esta sexta-feira o Trofense por 2-1, naquele que foi o terceiro encontro de pré-época dos lobos no Centro de Estágios do Luso, onde a equipa estagia até segunda-feira.

A formação orientada por Daniel Ramos, que vinha de uma vitória frente ao Boavista (3-0) e um empate diante do Sp. Braga B (0-0), regressou aos triunfos, com o golo do extremo brasileiro Antony Alves a abrir o marcador, aos 19 minutos.

Com 50 minutos disputados, o Arouca ampliou a vantagem por intermédio do reforço Cristo González, que voltou a faturar, à semelhança do que havia feito no particular com o Boavista, alimentando assim boas primeiras impressões ao serviço dos arouquenses.

O Trofense, clube que na época passada foi relegado à Liga 3, reagiu através de Iko Caetano, com o médio contratado ao Leça a reduzir a desvantagem do conjunto da Trofa, aos 56, e estabelecendo o 2-1 final, numa partida que foi realizada à porta fechada, sem que os jogadores utilizados fossem divulgados.

Para a equipa do distrito do Porto, que se estreou na pré-época com uma derrota, segue-se o desafio com os sauditas do Al-Hazm, em 29 de julho, no duelo que servirá de apresentação do plantel aos adeptos.

Já o Arouca, que soma agora duas vitórias e um empate em três jogos, beneficia do facto de não jogar a primeira fase da Taça da Liga para disputar um encontro particular com o Anadia, no sábado, antes de fechar a pré-temporada frente ao Moreirense, em 03 de agosto.