Arouca rescinde com Daniel Ramos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Futebol Clube de Arouca (@fcarouca_oficial)

O Arouca comunicou a rescisão de contrato com Daniel Ramos, que assim deixa o comando técnico da equipa. A decisão surge depois da derrota caseira com o Sp. Braga - a quarta consecutiva em todas as provas -, que deixa os arouquenses no último lugar da Liga Betclic, com apenas 6 pontos.Com Daniel Ramos, "também os elementos da equipa técnica João Silva, Renato Pontes, Pedro Gonçalves e Tó Ferreira terminam o vínculo com o clube."O Futebol Clube de Arouca informa que chegou a acordo com treinador Daniel Ramos para a rescisão de contratoTambém os elementos da equipa técnica João Silva, Renato Pontes, Pedro Gonçalves e Tó Ferreira terminam o vínculo com o clube