Arruabarrena agradece ao Arouca: «Abriram-me as portas para a minha primeira experiência na Europa»

No jogo da última jornada, na Amadora, Arruabarrena cumpriu 50 jogos pelo Arouca e assinalou esse momento com uma mensagem nas redes sociais."Estes 50 jogos por um clube como Arouca são, para mim, algo muito importante. Abriram-me as portas para a minha primeira experiência na Europa. A juntar a isso, a qualificação para a Conference League foi também um marco muito importante para mim e para a minha carreira", registou o guarda-redes uruguaio de 26 anos."O meu agradecimento a toda a estrutura e adeptos pelo apoio e o ensinamento, fazendo-me sentir muito bem e incluído neste clube e nesta vila. Agora resta aumentar o número com trabalho e vitórias para alcançarmos todos os objetivos", disse ainda Arruabarrena, ele que leva 18 jogos esta época, depois dos 32 que fez na temporada de estreia em Portugal, em 2022/23.