Carlos Pinho radiante após vitória sobre o FC Porto: «Realmente foi difícil adormecer...»

Carlos Pinho é um homem radiante depois da vitória do Arouca, clube a que preside, sobre o FC Porto, esta segunda-feira, por 3-2 . Foi a primeira vez que o clube do distrito de Aveiro derrotou os azuis e brancos em casa (em fevereiro de 2016 venceu no Dragão)."Realmente foi difícil adormecer, queria estar sempre acordado. Foi um jogo espetacular, com muita garra do Arouca em busca da vitória. Todos ficámos muito contentes, eu estou muito contente por este feito do Arouca, de ter ganho ao FC Porto", referiu o líder arouquense, à Antena 1.O dirigente deixou elogios ao trabalho de Daniel Sousa, que pegou na equipa em meados de novembro passado, quando esta ocupava a última posição da classificação, e entretanto construiu um trajeto de recuperação até ao atual 7.º posto."Eu tinha de fazer alguma coisa e estou muito contente com o trabalho do treinador, é humilde, é um homem que só vê trabalho e o fruto está à vista", apontou, deixando para mais tarde uma potencial conversa sobre o futuro de Daniel Sousa, que tem contrato até ao fim da época."Ainda é muito cedo, neste momento estamos só focados no campeonato. É claro que depois vê-se, mas ainda é cedo para falarmos dessas situações. Mas sinto que ele está muito contente aqui e eu também estou muito contente com ele. Se um dia falarmos, é natural que seja fácil resolver isso", anotou.Pelo meio, ainda houve tempo para vincar o papel do seu filho, Joel Pinho, que é o diretor-geral do Arouca, pelo trabalho de identificação de talento, como são os casos de Mujica, Cristo González e Jason Remeseiro."Os jogadores vieram para cá porque estavam referenciados há muito tempo, o meu filho já andava em cima desses jogadores. Conseguimos com muito trabalho. E eles, com alegria, vieram para Arouca, só assim fazem este campeonato. O Arouca é um clube onde eles sentem-se bem acarinhados e o sucesso está aí", concluiu Carlos Pinho, que até se juntou à festa no balneário depois do duelo com o FC Porto.