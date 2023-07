Cristo González jogou no Real Madrid e é reforço do Arouca

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Futebol Clube de Arouca (@fcarouca_oficial)

Outrora conhecido como Cristiano Ronaldo do Real Madrid Castilla, Cristo González é reforço do Arouca, apurou. O atacante espanhol, de 25 anos, assinou por dois anos com outro de opção e chega aos lobos ibéricos para colmatar a saída de Oday Dabbagh, que reforçou o Charleroi.Confirma-se, assim, a informação avançada pelo nosso jornal, a 26 de maio, quando escrevemos que o jogador estava bem referenciado pelos responsáveis do clube. Com passagem pelo Real Madrid , onde jogou e marcou pela equipa principal, Cristo González será oficializado em breve como reforço do Arouca e é mais um trunfo para Daniel Ramos.O avançado tinha mais um ano de contrato com a Udinese, mas na pretérita temporada jogou no Sp. Gijón por empréstimo dos italianos, tendo apontado seis golos e feito três assistências em 37 jogos.Entretanto, o Arouca já oficializou a contratação.