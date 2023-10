Daniel Ramos: «Errámos a tentar e isso é bom sinal»

Daniel Ramos, treinador do Arouca, destacou a intenção da sua equipa em criar problemas ao Benfica. Apesar da derrota por 2-0 em casa, que reduz significativamente as hipóteses de qualificação para a final four da Allianz Cup, o treinador arouquense diz que sem o golo de Di María a fechar a primeira parte tudo poderia ter sido diferente."Tentámos, na primeira parte tínhamos o bloco organizado e o tempo jogava a nosso favor. Não sofrer era a prioridade no sentido de marcarmos a qualquer momento e levar a discussão para a segunda parte. Mas surge o 1-0. A primeira oportunidade do jogo é nossa e faltou-nos um pouco de calma na decisão. O Benfica tinha mais bola mas sem criar muitas oportunidades. Conseguimos controlar o jogo na primeira parte. Sem esse golo do Benfica teria sido diferente. Na segunda parte tentámos arriscar com as substituições logo ao intervalo, tentando pressionar mais à frente e isso fez com que ficássemos mais expostos. Levámos com um golo em que estavam todos à frente do meio-campo, sinal de que tínhamos o bloco mais subido. Para nós 1-0 ou 2-0 era igual. Depois do segundo golo ficou tudo mais complicado", analisou, em declarações à Sport TV.Questionado sobre o facto de o Benfica ter iniciado o jogo em 3x4x3, Daniel Ramos admitiu que "não estava à espera": "Normal seria um 4x4x2. Não foi para nós novidade porque temos jogado contra equipas com três centrais, tínhamos de fazer o nosso jogo. Tentámos arriscar e ter bola, mas disse-lhes que para nós a prioridade é o campeonato, embora fosse um desejo chegar à final four. A equipa tentou, errámos a tentar e isso é bom sinal. Quando a equipa se esconde é que é mau sinal. O tentar normalmente resulta em sucesso."