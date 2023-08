Daniel Ramos: «Não é um bom resultado, mas acaba por ser um mal menor»

Após o empate (1-1) com o Portimonense, Daniel Ramos deixou reparos ao arranque do Arouca no encontro da 3.ª jornada da Liga Betclic."Temos de melhorar a entrada. Estamos a sofrer golos cedo e é mais complicado para quem corre atrás de um resultado adverso. Demos crença ao Portimonense, aquilo que eles precisavam, ficarem em vantagem e estarem mais cómodos. Na primeira parte, tivemos o domínio do jogo, mas faltou-nos mais clarividência, a colocação de homens em zonas de finalização e a criação de oportunidades de golo. Devíamos ter concluído mais jogadas, mas tivemos duas ou três situações em que podíamos ter chegado ao empate", começou por referir o técnico dos arouquenses à Sport TV."A segunda parte foi diferente para melhor, principalmente nos primeiros 15 minutos, devíamos ter marcado nesse período por aquilo que produzimos. Depois, com ansiedade, o relógio jogou contra nós, o golo não foi aparecendo", acrescentou, para depois concluir: "A equipa portou-se bem, acreditou e trabalhou. Fomos capazes de chegar ao empate, com muito justiça, apesar de tarde, e ainda fomos a tempo de fazer o segundo golo. Não é um bom resultado, mas, pelo facto de entrarmos a perder, acabou por ser um mal menor."