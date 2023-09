Daniel Ramos: «Tenho mais de 20 anos de treinador e nunca tinha jogado tanto tempo extra»

Daniel Ramos, na flash interview da Sport TV após o empate (1-1) com o FC Porto, mostrou-se satisfeito com a prestação do Arouca, que conseguiu estar em vantagem até aos instantes finais do jogo - Evanilson fez o golo da igualdade aos 90'+19."É sempre um ponto, mas quem está a vencer perto do fim espera sempre vencer o jogo. Estivemos muito perto de fazer maior história porque história já fizemos. Penso que o Arouca nunca tinha conseguido pontuar no Dragão. Vencer no Dragão seria ainda um feito maior. Muito orgulhoso daquilo que fizemos em termos de trabalho de equipa, demonstração de solidariedade, de uma equipa que tentou dentro do plano estratégico, perante uma equipa como o FC Porto, contrariar com as suas armas, foi aquilo que nós tentámos fazer. Tentámos, sempre que possível, atacar, jogar. Criámos algumas oportunidades, sofremos, como é lógico, algumas oportunidade do FC Porto. Perdemos no finalzinho, mas ninguém nos tira o que foi uma prestação não diria heroica, mas próxima disso. Acho que tivemos muito bem quase todo o tempo do jogo. Faltou que o jogo tivesse um bocadinho menos de tempo ou aguentarmos mais uns minutinhos e aguentarmos o 1-0 até ao final. ""Tenho mais de 20 anos de treinador e nunca tinha jogado tanto tempo extra, 22 minutos. Aquilo que acaba por irritar é que 17 minutos já é um tempo bastante considerável. Acho que é recorde na Primeira Liga. Depois, mais 3 minutos que nem foram 3 e foram 5 minutos em cima dos 17, provoca descontentamento, como é lógico. Estamos a vencer, queremos vencer, já empatados e queremos que o jogo termine no tempo certo claro que isso desagrada. É um bocadinho fruto disso, fruto da tensão do jogo, como é lógico. Estávamos próximos de fazer um grande feito que é vencer em casa de um grande, que não é para todos, perante uma grande equipa, perante muitas dificuldades e são aqueles aspetos que nos tiram do sério, que nos levam ao limite. Felizmente conseguimos ser racionais ao ponto de pelo menos não perdermos ninguém no banco. ""Javi Montero é um jogador tranquilo. Fez uma boa exibição, tal como os restantes colegas. Estiveram todos num patamar elevado. Só o coloco em jogo em função daquilo que vejo. Aquilo que me foi demonstrado por parte dele é que está preparado para jogar. Vem trazer mais opções. Veio trazer mais opções para trás, estabilizar o setor defensivo que estava um pouco intermitente do ponto de vista da tomada da decisão, esperemos que agora no futuro essas consistência apareça e que o Arouca consiga ser o que tem vindo a ser. Ofensivamente preparando bons espetáculos, bons golos e bons momentos e criando mais solidez defensiva acho que vamos ficar mais competentes no todo. Um Arouca mais estável ao nível ofensivo e defensivo. ""Eu conto com quem está a 100% e que demonstra estar a 100%, o que não foi o caso dele. Tem mais 2 anos de contrato e precisa de respeitar os 2 anos de contrato. Aquilo que se passará no futuro tem a ver com este entendimento diretivo, não tem nada a ver com o grupo de trabalho. O entendimento é importante que aconteça porque nós não queremos nenhum tipo de problemas dentro do clube. Queremos é soluções. Queremos jogadores que queiram estar para acrescentar. Quem não quiser tem a porta aberta para sair ou deixar de fazer parte dos planos. ""Estamos bem. O que vamos fazer é continuar a treinar. Descansarmos nos tempos certos. Preparamos o próximo jogo. Temos 6 pontos e acho que podíamos ter um pouco mais. É consensual que a equipa está num bom caminho. Acho que está a praticar um bom futebol, que é algo que defendo desde o início. Propus essa ideia aos jogadores e acho que está a ser muito bem aceite, estão a executá-la muito bem."