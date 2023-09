Daniel Ramos revela palavras do árbitro no penálti revertido via telemóvel: «Disse que tinha que acreditar no VAR»

Daniel Ramos revelou as palavras de Miguel Nogueira aquando do penálti sobre Taremi, aos 90' do FC Porto-Arouca (1-1), que acabou por ser revertido sem que o árbitro tenha conseguido ver as imagens televisivas, devido a um problema técnico."O árbitro chamou-nos e disse que estavam sem conexão para ver as imagens no campo, embora as imagens tivessem sido analisadas pelo VAR. A indicação que tinha é de que não era penálti e tinha que acreditar no VAR. Disse que não era uma decisão fácil para ele, mas que iria seguir o VAR porque as imagens tinham sido analisadas na Cidade do Futebol", referiu o treinador arouquense na conferência de imprensa.