Daniel Ramos: «Vamos voltar a tentar provar que somos uma boa equipa na Europa»

Com uma vantagem mínima trazida do jogo em Arouca, o técnico Daniel Ramos não prevê quaisquer facilidades no encontro da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, frente ao Brann, na Noruega. À espera que a equipa da casa coloque uma elevada intensidade na partida para dificultar a tarefa à formação arouquense, o treinador mostrou-se confiante que os seus jogadores estão preparados para o desafio."Vai ser um encontro difícil para nós. O Brann tem uma equipa muito boa, vão querer ter a bola, jogam bem e a intensidade vai ser elevada. Estamos preparados para isso. Esse é um dos argumentos que o Brann vai utilizar na partida, portanto será um jogo complicado, mas acredito que a minha equipa estará preparada. Tenho confiança nos meus jogadores, sei que estão concentrados e penso que vamos ter um bom jogo amanhã.""Seria melhor para nós ter uma vantagem mais dilatada. Fizemos um bom jogo na 1.ª mão e durante a 1.ª parte podíamos ter marcado mais golos. Estamos em vantagem, mas estamos aqui para jogar, como fizemos noutros jogos. Estamos no início da época e estamos a tentar melhorar o nosso nível. Será mais um jogo, muito importante, mas no qual vamos tentar provar que somos uma boa equipa na Europa e em Portugal. Esperamos fazer isso amanhã."Respeito todos os jogadores do Brann. Apesar de ter boas individualidades, é o coletivo que merece a nossa atenção."O meu coração… Foi difícil para todos nós, mas será um jogo que vai ficar para sempre na nossa memória. Não sei se vai acontecer novamente, mas foi difícil e emocional para nós. Perdemos um jogador na 1.ª parte e recuperamos de três desvantagens. Foi merecido pelo trabalho que os jogos fizeram.""Claro. Penso que a equipa percebeu que temos de trabalhar arduamente e que estes esforços e resultados indicam-nos que estamos no caminho certo. Amanhã será mais um passo nessa caminhada. Desfrutamos deste tipo de jogo e, enquanto treinador, vou dizer-lhe para jogarem de forma positiva e de forma atrativa.""Estamos habituados a jogar diante de milhares de espectadores em Portugal, mas claro que a atmosfera será mais um fator com o qual teremos de lidar."