Daniel Sousa após a goleada do Arouca no Bessa: «A equipa já está mais confortável»

A vitória do Arouca em casa do Boavista tornou-se mais surpreendente devido à discrepância no resultado (4-0) , o que motivou Daniel Sousa a revelar que o registo "não era expectável"."Se estava à espera deste resultado? Não, obviamente que não. Não espelha o que o Boavista tem feito, têm 15 pontos no campeonato. Não era expectável, porque eles são organizados. Mas a nossa equipa já está mais confortável e hoje entrámos mais tranquilos do que na semana passada, no fundo. Conseguimos estar sólidos nos primeiros 20 minutos, tal como eu já tinha referido que seria muito importante para nós", remeteu o treinador, de 39 anos.Mesmo assim, o técnico não acreditava que os golos viessem só de situações de contra-ataque e garantiu que espera uma "atitude proativa" dos seus jogadores. "Não vi um jogo com um bloco baixo, pressionámos alto em várias ocasiões, subimos as linhas e levámos a que acontecessem erros. Claro que houve situações de jogo em que jogámos mais na expectativa e os contra-ataques são sempre importantes ter como arma. Não definiria isso como uma identidade, nem quero que seja assim que os meus jogadores abordem o jogo. É apenas mais uma carta na manga", salientou."A primeira parte foi com um domínio muito grande nosso. Tivemos apenas uma situação com grande perigo à nossa baliza e isso demonstra, também, a nossa coesão defensiva, porque o jogo não passa só por atacar obviamente, tivemos de ter capacidade de sofrer e de ter entreajuda", terminou por dizer Daniel Sousa que, com dois jogos ao serviço do Arouca, tem um registo perfeito e espera elevar o bom momento para as restantes jornadas do campeonato.