Daniel Sousa apresentado em Arouca: «Um passo correto na minha carreira»

Daniel Sousa é o novo treinador do FC Arouca #LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/HKP7T752fj — FC Arouca (@OficialFCArouca) November 15, 2023

O Arouca confirmou Daniel Sousa como novo treinador da equipa, sucedendo no cargo a Daniel Ramos, que rescindiu ao início da madrugada desta quarta-feira. O acordo, tal como Record antecipou , é válido até ao fim desta época."Estou muito feliz por estar aqui. Sei que o Arouca é um passo correto na minha carreira. Eu e a minha equipa técnica chegamos com vontade de trabalhar e, juntos, atingirmos os objetivos a que a equipa se propôs. A vontade do Presidente e a paixão do mesmo pelo clube foi, sem dúvida, um fator importante na minha decisão", referiu, à comunicação arouquense.Daniel Sousa já colocou mãos à obra, tendo orientado o treino desta tarde. Faz-se acompanhar pelos adjuntos José Mário Rocha, César Gomes, Francisco Matos e Abel Pimenta.