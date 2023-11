Daniel Sousa assina pelo Arouca até ao final da época

Negócio fechado: Daniel Sousa é o sucessor de Daniel Ramos no comando técnico do Arouca.Conforme adiantouem primeira mão, o antigo treinador do Gil Vicente era odos lobos para treinar a equipa. E, ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o treinador, de 39 anos, assinou contrato até ao final da presente temporada.Daniel Sousa será apresentado ainda esta quarta-feira.