Daniel Sousa espera que jogo com Casa Pia seja "um dos mais difíceis" da época

O treinador do Arouca, Daniel Sousa, reiterou este sábado que considera a deslocação ao terreno do Casa Pia "um dos jogos mais difíceis" que os 'lobos' terão na Liga Betclic, apesar dos recentes resultados negativos do adversário.

Em encontro da 22.ª ronda, a série de cinco jogos sem ganhar (e três sem marcar) por parte dos 'gansos' contrasta com o melhor momento da época dos arouquenses, que somaram, na última ronda, na receção ao FC Porto (3-2), a quarta vitória consecutiva.

Ainda assim, Daniel Sousa espera muitas dificuldades, na estreia de Gonçalo Santos no comando técnico dos casapianos, o terceiro treinador do conjunto lisboeta na atual temporada.

"Houve uma mensagem que passei aos jogadores ao longo da semana e tenho repetido várias vezes. Eu acredito que este vai ser um dos jogos mais difíceis que vamos ter no campeonato. O Casa Pia tem bons jogadores, boas dinâmicas, tiveram jogos que perderam por infelicidade. As alterações, em termos de estrutura técnica, podem fazer mexer com as coisas em termos anímicos, portanto vai ser extremamente difícil", disse, em conferência de imprensa.

O técnico do Arouca valorizou os recentes resultados e exibições dos seus jogadores, mas reforçou que o importante é "estar no caminho certo, independentemente de ganhar ou perder".

"Temos tanto que melhorar. Os resultados estão a acompanhar as boas exibições, mas, dentro dos jogos e do que tem sido a nossa progressão, temos coisas onde temos de evoluir, e obviamente que é sobre isso que trabalhamos semanalmente. Tivemos uma série menos positiva e o nosso discurso foi exatamente igual. Não são os resultados que ditam o caminho, são os comportamentos", sublinhou.

O treinador recuou ainda ao triunfo frente ao FC Porto para destacar a capacidade do seu conjunto em adaptar-se às circunstâncias pedidas pelos jogos, abdicando dos louros pela recuperação que o clube tem feito sob a sua orientação - o Arouca ocupava o último lugar à chegada de Daniel Sousa e atualmente segue no sétimo posto.

"Contra o FC Porto, a vitória foi completamente dos jogadores. O decorrer do jogo dita os comportamentos dos jogadores em campo. A interpretação do jogo é dos jogadores, quando marcamos um golo aos 30 segundos, pode mudar um plano inicial. Somos uma equipa que costuma ter mais bola, mas tivemos a capacidade de nos ajustar com qualidade a uma equipa com objetivos diferentes", explicou.

Perante o momento positivo que a equipa atravessa, rejeita deslumbramentos ou conformismos, postura que acredita estar a ser bem cumprida pelos seus atletas nos treinos.

"A realidade é que estamos a sete pontos do Moreirense, mas também a oito do 16.º [Casa Pia]. Eu continuo a dizer, é preciso alguma tranquilidade a olhar para a tabela. É tudo muito volátil", alertou.

Mateus Quaresma, Vitinho e Eboué Kouassi mantém-se como os indisponíveis nas contas de Daniel Sousa para a partida, todos por lesão.

O Arouca, sétimo classificado da I Liga, com 28 pontos, desloca-se a Rio Maior, reduto do Casa Pia, 16.º, com 20, a partir das 15:30 de domingo, sob arbitragem de José Bessa, da Associação de futebol do Porto.