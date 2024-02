Daniel Sousa faz mais história

Depois de ter comandado o Gil Vicente até à primeira vitória da história do clube numa visita ao FC Porto, na época passada, Daniel Sousa juntou ontem mais um feito inédito à sua ainda curta carreira de treinador, conduzindo o Arouca ao primeiro triunfo numa receção aos dragões. Na verdade, os lobos nunca tinham sequer pontuado no seu estádio frente aos azuis e brancos, tendo perdido nos sete encontros anteriores. Além disso, com esta vitória, os arouquenses conseguiram pela primeira vez ganhar quatro jogos consecutivos na 1.ª Liga e seguem 100 por cento vitoriosos na 2.ª volta do campeonato.