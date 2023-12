Daniel Sousa: «Mújica marcou três golos, mas há aqui um trabalho coletivo brutal»

Daniel Sousa era naturalmente um treinador satisfeito após a vitória do Arouca, por 3-0, sobre o Gil Vicente "Foi um jogo difícil. Na primeira parte, acho que tivemos muito bem, em termos de dinâmicas ofensivas e defensivas também, sempre a procurar aquilo que tínhamos trabalhado durante a semana. Tínhamos a linha defensiva bastante subida e sabíamos dos riscos que isso representa e mesmo assim tivemos a coragem. A primeira parte foi de grande destaque a esse nível. Na segunda parte, também, mas houve ali um momento em que perdemos um bocado o controlo da bola. Estávamos compactos, mas concedemos ali algumas situações que normalmente não queremos conceder", começou por dizer."Temos de estar preparados para todos os momentos e o Gil Vicente tem jogadores de elevada qualidade para ter bola, circular e encontrar espaços e soluções, perigo através dessa posse. Com a entrada do Fuji[moto], isso foi mais notório, essa circulação que normalmente não queremos ceder. O 2-0 deu tranquilidade e o 3-0 mais ainda", acrescentou."Só há Mújica com a equipa e a equipa também reconhece a importância de termos vários jogadores. Normalmente, pensamos o jogo a partir do golo e isso representa ter quem tenha a capacidade, a qualidade e a crença de o procurar e fazer. O Mújica tem isso, o Cristo, o Jason [Remeseiro], o Bukia... Todos têm essa característica, sobretudo os jogadores mais da frente. O Mújica acaba por marcar três golos e ser o destaque do jogo, mas há aqui um trabalho coletivo brutal".