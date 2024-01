Daniel Sousa: «Não temos problemas de defrontar seja quem for... já o tínhamos mostrado com o Benfica»

Logo após a derrota () em casa do V. Guimarães, Daniel Sousa reconheceu que a equipa do Arouca ainda está à procura de cimentar processo."Conseguimos criar mais duas situações de golo além do golo que marcámos no primeiro tempo. Faltou um pouco de discernimento na reta final da partida. Podemos esperar o Arouca que temos visto até agora, uma equipa com personalidade, que não tem problemas em enfrentar seja qual for o adversário, como mostrámos hoje e já tínhamos mostrado contra o Benfica. A imagem é importante porque demonstra o nosso caminho. Há coisas a melhorar mas mostrámos mais uma vez ter capacidade. Pretendemos consolidar alguns processos que nos levem à vitória", disse o técnico dos arouquenses, apotando também um erro flagrante da equipa de arbitragem."O golo é mal anulado. O Sylla toca na bola e a partir desse momento o jogador está em jogo. Parece-me uma má decisão do árbitro."