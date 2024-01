Daniel Sousa: «Sentiu-se da parte do Benfica que houve um alívio»

Apesar da derrota () na receção ao Benfica, Daniel Sousa mostrou-se satisfeito com a exibição do Arouca, principalmente na primeira parte. Em declarações à Sport TV, o técnico dos arouquenses referiu que a equipa acabou por ficar afetada com o segundo golo dos encarnados."Não foi tanto isso. No inicio não estávamos a assentar o jogo ofensivo. Depois conseguimos ter bola e criar oportunidades. O segundo golo afetou-nos e foi difícil regressar ao jogo. O resultado foi desajustado em relação ao que aconteceu em campo""Há sempre uma parte emotiva associada aos golos sofridos. Sentiu-se da parte do Benfica que houve um alívio… não sei se é bem essa a palavra. Ficaram mais confiantes e nós em sentido contrário.""Na primeira parte tivemos muitas coisas boas, mas faltou-nos eficácia. Foi uma primeira parte de bom nível. Se fosse 0-0 ao intervalo era ajustado. Não conseguimos reagir ao segundo golo e isso determinou o desfecho o jogo.""Pressionámos alto. Eles contrariam um pouco essa pressão, mas também sabemos que se pressionarmos alto nem sempre vai resultar. O Benfica é muito forte tecnicamente, com dinâmicas muito fortes. Tirámos alguns foras de jogo. Tudo estava a funcionar como pretendíamos, mas a questão do golo é que não.""É um competição em que temos ambições. Queremos passar à próxima fase e encaixar com a série de vitorias importantes para nós."