Daniel Sousa: «Três pontos importantes»

O treinador do Arouca considerou que a equipa corrigiu as falhas das partidas anteriores e que tal foi fundamental para voltar às vitórias."São três pontos importantes. É perigoso olhar para as sequências de resultados, sejam positivos ou negativos, porque é sempre preciso contextualizar cada jogo e cada adversário. Analisámos os erros e o importante é não voltar a cometê-los. Os erros que cometemos nos jogos anteriores, neste já não cometemos", frisou Daniel Sousa.