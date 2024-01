David Simão após a derrota frente ao Benfica: «3-0 é um resultado demasiado pesado»

O Arouca perdeu em casa com o Benficaem jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do jogo, David Simão destacou as oportunidades que os arouquenses tiveram ao longo do encontro, considerando que o resultado foi "demasiado pesado"."A nossa proposta é sempre a mesma, seja contra quem for. O Benfica é uma excelente equipa, é o campeão em título. Não muda nada na nossa forma de jogar. Acabamos o jogo com mais remates e posse de bola. Não me lembro de muitas equipas das ditas não grandes que consigam fazer isso. Sabíamos que tinham jogadores fortes e qualquer erro dá golo. Das poucas chances que o Benfica criou, fez golo. A acabar a primeira parte temos uma excelente oportunidade, não marcámos. Deixámos boa imagem. Não há vitórias morais, isso não existe, mas estamos no bom caminho", começou por dizer na 'flash' da Sport TV.E continuou: "O primeiro golo do Benfica não foi nenhum contra-ataque. Com poucos centímetros, conseguem ter precisão ou colocar a bola. É sempre difícil, quer a pressionar alto ou a estar em baixo, contrariar equipas como o Benfica. Assim, vamos ganhar muitos mais jogos do que aqueles que vamos perder. 3-0 é demasiado pesado. Justos vencedores talvez, mas não houve essa diferença para 3-0. Estamos na Taça de Portugal, queremos ir mais longe, respeitando a equipa do Vizela, portanto é pensar jogo a jogo. Estamos no bom caminho, mas temos de fazer mais.