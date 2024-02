David Simão: «FC Porto tem o melhor treinador da nossa Liga»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As declarações de David Simão, capitão do Arouca, após a vitória arouquense sobre o FC Porto (3-2) na 21.ª jornada do campeonato.

"Em relação aos prémios individuais, é sempre mais importante alcançar a vitória. É um cliché mas é uma realidade, dá-nos alento jogar na 1.ª Divisão. Sabemos o que está a ser feito e trabalhado, trabalhamos todos os dias e percebemos que há qualidade, independentemente do adversário que vem pela frente. Apesar dos resultados menos bons, [o FC Porto] vinha a jogar um bom futebol e tem, na minha opinião, o melhor treinador da nossa Liga mas demos uma boa resposta. Obriga a defender em bloco baixo, mas tivemos muitas saídas boas da nossa parte, algo controladas, portanto a vitória assenta-nos bem. Acredito que eles tenham tido mais bola, mas nota-se que a equipa tem estado mais confortável e os jogadores da frente têm muita qualidade, é inegável. Salientar que fizemos história pelo clube, pela primeira vez que ganha 4 jogos seguidos na Liga. Mas só vale três pontos, não mais do que isso", começou por dizer o capitão dos arouquenses.

A primeira vitória sobre o FC Porto

"Não sabia, apesar de ser da casa. Obviamente que dá visualização, porque é o FC Porto."

O bom momento da equipa

"Fruto da confiança que ganhámos ao longo do campeonato, do conhecimento pelos nossos colegas. Mas temos de estar ligados durante os 90 minutos, foi isso que aconteceu. Acabei por ver o Jason subido, percebi que ficava bem no um para um, conheço-o há uns meses e sabia que tinha qualidade. Tentei aproveitar, às vezes sou assobiado porque a bola vai para fora, hoje saiu bem. Feliz pela vitória contra o FC Porto, mas concentrar, porque nada está decidido", terminou.