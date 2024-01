Esperánce de Tunis compra André Bukia ao Arouca

André Bukia despede-se do Arouca e viaja esta segunda-feira para a Tunísia, onde vai representar o Esperánce de Tunis a título definitivo, apurou Record.O referido clube tunisino apresentou uma proposta convincente à SDUQ dos lobos, cujo valor não nos foi possível apurar, e assegurou a contratação do avançado, de 28 anos.Vila Real e Boavista foram os outros clubes que Bukia representou em Portugal. Chegou ao Arouca em 2017/18, numa primeira fase por empréstimo dos axadrezados, e depois vinculou-se a título definitivo aos lobos, sendo que, pelo meio, ainda foi cedido ao Kaysar, do Cazaquistão, e ao Al-Batin, da Arábia Saudita.Tinha contrato com o Arouca até 2025 e, por isso, a sua venda ao Esperánce de Tunis dará retorno financeiro aos lobos.