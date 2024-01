Imprensa francesa avança com interesse do Lens em Rafael Fernandes

O Lens tem interesse em adquirir os serviços de Rafael Fernandes, segundo a 'RMC Sport'. De acordo com o portal de notícias francês, o emblema gaulês terá tentado obter informações sobre o central com o Arouca, no sentido de concretizar a transferência neste mercado de inverno.Kevin Danso tem sido sondado por vários clubes das principais ligas europeias e o Lens está à procura de um potencial substituto, sendo que o perfil do defesa, de 21 anos, é considerado ideal para suprimir uma perda nesta janela de transferências. Fernandes, recorde-se, é internacional sub-21 por Portugal e tem uma envergadura de 1,91m.Fernandes está em Arouca há duas temporadas proveniente do Sporting, onde fez parte da sua formação. Pelos arouquenses completou 15 jogos em dois anos e não joga desde o início de dezembro, a cabo de uma lesão. Contudo, tem atraído interessados e pode rumar a outros voos neste mercado.