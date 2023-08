Jerome Opoku: «Temos um golo de vantagem, mas temos de manter a mesma postura da 1.ª mão»

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, frente ao Brann, na Noruega, o central Jerome Opoku manteve o discurso ambicioso do Arouca. Apesar do golo de vantagem, o inglês sublinhou a necessidade da equipa manter a mesma postura com que se apresentou no jogo disputado no Municipal de Arouca, sem medo do oponente."Foi uma boa exibição nossa. É sempre bom ganhar, a equipa esteve bem, cumprimos a estratégia do treinador e mostrámos aquilo que podemos fazer.""Acho que temos as mesmas hipóteses que tínhamos antes do primeiro jogo. Temos um golo de vantagem, mas temos de manter a mesma postura, a mesma estratégia, a mesma confiança e capacidade de trabalho que colocámos em todos os jogos.""Não necessariamente. Pode ser igual ou diferente. Será algo que vamos manter para nós e que depois revelaremos dentro campo.""Está, sem dúvida, mais frio que em Portugal, mas o futebol pode ser jogado em todas as condições. Temos apenas de nos adaptar.""Nenhum. Vamos abordar este jogo como todos os outros. Queremos ganhar.""Estou à espera que o Brann entre com tudo, por estar em desvantagem. Penso que será um bom jogo, com ritmo elevado e rápido.""Fizemos bem a nossa análise. Sabíamos aquilo que nos esperava. Na 2.ª parte mostraram a sua qualidade e nós tivemos alguns deslizes, mas não fomos surpreendidos. Foi um jogo"? "Sabíamos que o Brann é uma equipa que gosta de ter bola e estávamos preparados para isso. Também gostamos de ter bola, mas o Brann foi superior nesse aspeto.""Já joguei em muitos relvados. Penso que a relva está um pouco alto, mas temos de nos adaptar, porque não é algo que possamos controlar."