João Basso: «Estes quatro anos foram o melhor período que tive no futebol»

Oficializada a saída de João Basso para os brasileiros do Santos, o Arouca partilhou nas suas redes sociais as palavras que o central dirigiu ao restante grupo de trabalho no momento da despedida. Ao longo da intervenção, o defesa sublinhou estar "feliz por ter feito parte da história" de todos os que passaram pelo clube ao longo dos quatro anos em que esteve ao serviço dos lobos.Garantindo sair satisfeito "porque tudo aquilo que foi proposto durante este período foi atingido", o central admitiu que queria "dar o salto e dar um passo diferente na carreira". João Basso não teve também problemas em afirmar que a estadia em Arouca foi o seu " melhor período no futebol"."Fico honestamente muito agradecido de ter feito parte deste clube. Em primeiro lugar, queria agradecer a quem está comigo aqui desde o início. O Flávio Soares [Diretor de Futebol], o Paulo Baptista [Massagista], o Diogo Oliveira [Preparador Físico], o Sérgio Brandão [Técnico de equipamentos], o Pedro Moreira também, são pessoas que já estavam quando cheguei aqui. Estiveram, ao longo destes quatro anos que aqui estive, do meu lado, nos momentos bons e nos momentos menos bons, mas o espírito foi sempre o mesmo: de alegria e de trabalho.Quero agradecer, do fundo do meu coração, todo o profissionalismo que tiveram comigo, por tudo o que fizeram para que este clube tivesse o crescimento que teve. Fico feliz por ter feito parte da história de cada um, feliz por ter aprendido com cada um, porque aprendi muito durante este tempo que aqui estive e cresci. Saio daqui completamente diferente de quando entrei. Saio satisfeito, porque tudo aquilo que me foi proposto durante este período foi atingido.Era algo que eu queria. Dar o salto, dar um passo diferente na minha carreira e isso só foi possível pela ajuda que eu tive. Óbvio que trabalhei e me dediquei, mas sozinho ninguém conquista nada. Ficam aqui os meus sinceros agradecimentos a todos, do fundo do meu coração. Tenho pessoas aqui que vou levar para a minha vida, foram amizades que criei, amizades verdadeiras e amizades fortes, momentos incríveis e inesquecíveis que levarei para sempre comigo.Agradeço também ao mister que chegou recentemente, pelo profissionalismo e pelas palavras durante este período. Desejo, para quem fica, uma boa sorte e muito sucesso a nível pessoal e desportivo. Sem dúvida, vão ter aqui uma pessoa que vai estar sempre presente e do vosso lado e obrigado do fundo do meu coração. Levo vocês, o grupo e todos estes quatro anos comigo, porque sem dúvida alguma que foi o melhor período que tive no futebol. Isso agrega a minha vida e, se eu posso hoje dar o salto, foi graças ao que passei aqui."