Mújica é o jogador com mais remates no alvo da Liga Betclic, à frente de Gyökeres e Banza

Seta apontada às balizas adversárias, Rafa Mújica é o jogador com mais remates no alvo da Liga Betclic, à frente de Gyökeres e Simon Banza, curiosamente os únicos que têm mais golos na prova que o espanhol. No total, são já 28 remates à baliza, dos quais resultaram nove golos, registo que lhe permitiu tornar-se entretanto o melhor marcador da história do Arouca na 1ª Liga. Se Mújica lidera na pontaria, Cristo González continua a ser o mais rematador da competição.