Nino Galovic: «Podíamos ter marcado dois ou três só na primeira parte»

Nino Galovic lamentou a falta de eficácia do Arouca no encontro frente ao Brann, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência e que os arouquenses venceram em casa por 2-1.



Resultado curto

"Na primeira parte tivemos muitas oportunidades. Podíamos ter marcado dois ou três só na primeira parte. Na segunda parte não entramos da forma que queríamos, mas tivemos oportunidades e podíamos ter ganho por mais diferença. Na Europa, no papel podemos dizer que uma equipa é mais forte ou mais fraca, mas isso não joga. Temos de ter cuidado", começou por dizer.

Diferença de jogos

"Faz diferença. Estão a meio da época. Claro que depois de 20 ou 30 jogos é mais fácil do que ao fim de um jogo, mas isso são desculpas. São 90 minutos para ambas as equipas. Ganhámos e espero que repitamos o mesmo resultado no próximo jogo."

Marcar na Noruega

"Temos qualidade no ataque, especialmente nos reforços. Espero e acredito que temos potencial no ataque e se entrarmos como entrámos hoje, não temos nada com que nos preocupar. Mas é a Europa e temos de ter cuidado", terminou.