Notícia Record: Jerome Opoku renova com o Arouca e sai por empréstimo para o Basaksehir

Jerome Opoku é assunto resolvido. O defesa-central, apurou, renovou o contrato que o liga ao Arouca por mais um ano, até 2026, e será cedido ao Basaksehir até ao final da presente temporada, informações entretanto oficializadas pelo clube.Ainda segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, a formação turca vai pagar uma taxa pelo empréstimo e, no acordo com a SDUQ dos lobos, reservou para si uma cláusula de opção de compra do seu passe, a exercer no final da presente temporada. Nenhum desses valores foi ainda possível apurar.Relembre-se que o central inglês estava sob alçada disciplinar e a trabalhar à parte do plantel após ter recorrido às redes sociais para acusar o clube de ter um "comportamento nojento", já depois de ter recusado a transferência para os sérvios do Estrela Vermelha, com quem o Arouca tinha tudo acertado, por pretender rumar à formação turca.A sua saída não terá impacto maior no plantel às ordens de Daniel Ramos, uma vez que a SDUQ já se tinha precavido para este cenário, contratando Javi Montero na última semana do mercado de transferências e garantindo que o técnico continuará a ter quatro centrais à disposição para o resto da época. Galovic, Matías Rocha e Rafael Fernandes são os restantes nomes para o eixo.