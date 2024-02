Novo recorde para alcançar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a vitória diante do Portimonense, o Arouca igualou um registo de três vitórias consecutivas na 1.ª Liga, algo só alcançado por uma única vez, em 2015/16. Caso vença o FC Porto, feito que os arouquenses também saborearam na mesma época, a formação de Daniel Sousa quebra o recorde de vitórias sucessivas na história do clube.