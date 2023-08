Oficial: Alfonso Trezza é reforço do Arouca

- , !



O FC Arouca comunica que chegou a acordo com o Nacional (Montevideo) para a transferência definitiva do jogador Alfonso Trezza#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/bQIyytSqIi — FC Arouca (@OficialFCArouca) August 16, 2023

O Arouca oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Alfonso Trezza, extremo uruguaio de 24 anos que chega do Nacional Montevideo, conformeO jogador chegou esta manhã a Portugal, tendo já rubricado o contrato válido por quatro temporadas com a SDUQ arouquense. Conta no seu palmarés com dois campeonatos, uma supertaça do Uruguai e uma Taça dos Libertadores em sub-20.Quanto ao Arouca, refira-se, já está na Noruega onde na quinta-feira irá defrontar o Brann na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.