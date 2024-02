Oficial: Arouca e Cristo González prolongam ligação até 2026

11 golos, 5 assistências… ´ ´ ´ !



O Arouca oficializou, esta quinta-feira, ter chegado a acordo com o avançado Cristo González para prolongar a duração do contrato que liga as duas partes. Contratado no verão, proveniente da Udinese, de Itália, o espanhol assinou com os lobos até 2025, com mais uma época de opção, mas vê já o vínculo alargado até 2026.Aos 26 anos, a antiga promessa do Real Madrid Castilla, equipa secundária dos merengues, estava a viver a melhor temporada da carreira e finalmente a comprovar todo o potencial que lhe era apontado. Com 28 jogos disputados em meia temporada no Arouca, o criativo soma 11 golos e cinco assistências, tendo sido titular indiscutível durante a vigência de Daniel Ramos, estatuto que preserva agora sob o comando de Daniel Sousa.A realizar uma parceria de alta produção com o compatriota Rafa Mujica, Cristo González ficou em segundo na eleição de melhor jogador do mês de dezembro da 1.ª Liga, por parte do Sindicato dos Jogadores, precisamente atrás do colega de ataque.