Oficial: João Basso deixa Arouca e é reforço do Santos

O Arouca e o Santos, do Brasil, oficializaram esta segunda-feira o acordo para a transferência de João Basso, defesa-central que deixa assim os lobos após quatro temporadas ao serviço do clube português, acompanhando a sua ascensão desde o Campeonato de Portugal até à 1.ª Liga.Comojá tinha dado conta, o Arouca vai receber cerca de 2,5 milhões de euros pelo seu capitão e pilar da defesa nas últimas épocas, garantindo também uma percentagem das mais-valias de uma futura venda do defesa. Recorde-se que João Basso tinha uma cláusula de rescisão de 5 milhões de euros, mas preparava-se para entrar no último ano de contrato."Agradecemos todo o compromisso e dedicação que o atleta sempre apresentou dentro e fora dos relvados ao longo das últimas quatro temporadas, desde o Campeonato de Portugal à qualificação para a UEFA Conference League. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", escreveu o Arouca nas redes sociais.