Oficial: Rafael Fernandes deixa Arouca e assina pelo Lille até 2028

O Lille confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Rafael Fernandes ao Arouca,, tendo o central, internacional sub-21 por Portugal, assinado um contrato váido até 2028.Embora os valores do negócio não tenham sido revelado, Record sabe que a transferência fez-se por 3 milhões de euros, valor que poderá aumentar mediante a concretização de objetivos, estando também assegurada uma percentagem de uma futura venda. De referir, contudo, que o Sporting tem direito a metade do valor do negócio, uma vez que reteve 50 por cento do passe do jogador aquando da sua saída para os lobos.No Lille, Rafael Fernandes vai ser orientado por Paulo Fonseca e vai reencontrar-se com Tiago Santos, lateral-direito, de quem foi companheiro de equipa na formação do Sporting.O central português deixa o Arouca após ano e meio de ligação, no qual fez 17 jogos, a maioria dos quais esta época, conquistando a titularidade no centro da defesa que apenas perdeu devido a uma lesão que o afastou durante dois meses dos relvados.