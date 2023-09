Opoku ainda está afastado

Opoku continua a trabalhar à parte do plantel do Arouca na sequência do processo disciplinar que lhe foi instaurado. O jogador acusou o clube de ter um "comportamento nojento", depois de ter recusado a transferência para os sérvios do Estrela Vermelha, com quem o Arouca já tinha tudo acertado para um negócio de 2 milhões de euros. Há ainda a possibilidade do defesa inglês seguir para o futebol turco, onde as inscrições fecham sexta-feira. Entretanto, o internacional Sylla já regressou ao clube.: A.M.