Panathinaikos corre por Ismaila Soro

Os gregos do Panathinaikos demonstraram interesse na contratação do internacional marfinense Ismaila Soro, médio de 25 anos que na época passada representou o Arouca em 30 partidas a título de empréstimo dos escoceses do Celtic, mas cuja continuidade há muito que tinha sido descartada pelos responsáveis dos lobos ibéricos.