Proposta por Jerome Opoku chega da Turquia: Arouca só liberta o defesa pelo valor da cláusula

Uma das figuras da excelente temporada protagonizada pelo Arouca em 2022/23, Jerome Opoku suscitou o interesse dos turcos do Basaksehir, que chegaram mesmo a formalizar uma proposta junto da SDUQ arouquense. Contudo, sabe, a oferta ficou muito longe das pretensões da direção, que só aceita negociar o jogador pelo valor da cláusula de rescisão, cifrada nos 6 milhões de euros.Nesse sentido, a proposta da formação turca, que terminou o último campeonato na 5.ª posição, foi rejeitada e não se antevê um cenário em que o clube se aproxime sequer dos valores exigidos pelo Arouca. Refira-se que Jerome Opoku tem contrato com os lobos até 2025, pelo que a SDUQ está numa posição negocial confortável perante a cobiça ao jogador.Na temporada passada, o central inglês foi o parceiro mais frequente de João Basso, entretanto transferido para o Santos, no eixo da defesa, participando em 29 partidas e assinando um golo e uma assistência. Esta época, apenas falhou o primeiro jogo oficial, na Allianz Cup, devido a lesão, tendo sido utilizado nas restantes quatro partidas já disputadas pelo Arouca.