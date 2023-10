Rafa Mújica eficaz dilui castigo

O golo apontado por Rafa Mújica em Alvalade, no regresso do espanhol à titularidade, não só permitiu-lhe igualar a eficácia do compatriota Cristo González na lista dos melhores marcadores do Arouca, com cinco golos cada, como o ajudou a diluir os reflexos da imprudente expulsão em Famalicão. Mújica foi penalizado com um jogo de castigo, mas também conduziu o técnico Daniel Ramos a retirar-lhe, pela primeira vez esta época, o estatuto de titular em Chaves, onde os lobos não marcaram golos.





: P.M.