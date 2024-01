Rafa Mujica eleito melhor jogador de dezembro da Liga Betclic pelo Sindicato

O avançado Rafa Mujica, do Arouca, venceu a distinção de melhor jogador de dezembro na Liga Betclic atribuída pelo Sindicato dos Jogadores. O espanhol, de 25 anos, apontou cinco golos em quatro partidas disputadas durante esse período.O ponto de lança do lobos recolheu 16,4 por cento dos votos, batendo a concorrência do companheiro de ataque Cristo González, com 13,22 por cento. No último lugar do pódio ficou Viktor Gyökeres, do Sporting, que conquistou 12,51 por cento das preferências.Nos quatro jogos disptados em dezembro, Rafa Mujica assinou um hat-trick na vitória contra o Gil Vicente, tendo também faturado nos triunfos na casa do Boavista e do Estrela da Amadora. O espanhol apenas ficou em branco no empate com o Rio Ave.