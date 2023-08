Reforço Matías Rocha já viu o jogo em Arouca

? Matías Rocha no seguirá en el Club y continuará su carrera en el FC Arouca de Portugal.



¡Mucho éxito en tu carrera @matirocha13!



Defensor Sporting siempre será tu casa. pic.twitter.com/XEmwiRFyYr — Defensor Sporting (@DefensorSp) August 9, 2023

Tal como, Matías Rocha é a escolha do Arouca para compensar a saída de João Basso, central transferido para o Santos neste verão. O urugaio, de 22 anos, chega do Defensor Sporting e assina por quatro temporas.O jogador já esteve esta quinta-feira no Estádio Municipal de Arouca a assistir ao encontro entre a sua nova equipa e os noruegueses do Brann, na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.A contratação de Matías Rocha será oficializada pelos arouquenses, tudo indica, nas próximas horas, se bem que o Defensor Sporting, clube uruguaio que representou nos últimos anos, já anunciou a saída do defesa para o conjunto português.