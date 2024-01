Robson Bambu é reforço do Arouca

Robson Bambu, apurou, é reforço do Arouca. O defesa brasileiro, de 26 anos, chega do Nice por empréstimo até ao final da época. A SDUQ dos lobos reservou ainda a opção de compra do seu passe, desconhecendo-se, para já, o valor da mesma.Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, Bambu será inscrito esta segunda-feira na Liga Portugal e, este domingo, já esteve na tribuna do Municipal de Arouca a assistir ao triunfo sobre o Vizela.Formado no Santos, onde começou a carreira profissional em 2018, Robson Bambu, que tanto joga no eixo como na direita do sector defensivo, representou ainda Athletico Paranaense, Corinthians e Vasco da Gama.