Saída de João Basso colmatada no Arouca: Matías Rocha assina por quatro temporadas

João Basso rumou ao Santos e a SDUQ do Arouca já colmatou a vaga que deixou em aberto no plantel de Daniel Ramos. Segundo apurou Record, o defesa-central uruguaio Matías Rocha chega do Defensor Sporting e assina por quatro temporadas.



Os moldes do negócio entre os clubes ainda não são conhecidos, mas Matías Rocha, de 22 anos, prepara-se para viver a sua primeira experiência fora do país natal e chegará a Arouca nos próximos dias.



O central, cujo contrato com o Defensor Sporting terminava no final deste ano civil, era desejado na Argentina, pelo Unión Santa Fé, mas o Arouca antecipou-se e garantiu a contratação deste jogador que, em 2021, chegou a ser chamado à seleção sub-20 do Uruguai.



Daniel Ramos volta, assim, a ter quatro centrais à disposição, com Matías Rocha a juntar-se a Rafael Fernandes, Galovic e Opoku.