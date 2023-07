Santos oferece jogadores para ter Basso

João Basso está a ser alvo de um forte assédio neste mercado de verão e um dos emblemas que está mais interessado no capitão do Arouca é o Santos, do Brasil. De acordo com as informações avançadas pelo ‘GloboEsporte’, o Peixe mantém-se na perseguição ao defesa-central e planeia subir a parada negocial, depois de a primeira oferta, de 1 M€, ter sido recusada.

Segundo aquela publicação, o Santos pondera agora subir a parada para 1,5 M€, aproximando-se dos 2 M€ pedidos pelo Arouca, isto para além da possibilidade de incluir um jogador como moeda de troca. O emblema brasileiro terá, aliás, enviado uma lista de 14 nomes para os responsáveis arouquenses, de entre os quais se destaca o de Bruno Marques, avançado que, na última temporada, esteve cedido ao clube português precisamente pelo Santos.