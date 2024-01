Uladzislau Marozau é reforço do Arouca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter oficializado a contratação do defesa central brasileiro Robson Bambu aos franceses do Nice, por empréstimo até ao final da temporada, o Arouca oficializou esta tarde a contratação de Uladzislau Marozau ao Dínamo Minsk.O avançado bielorrusso assinou com os lobos por três anos e meio, até 30 de junho de 2027.