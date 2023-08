A avaliação dos reforços, os "melhores 45 minutos" de Musa e as "rotinas bem oleadas": tudo o que disse Roger Schmidt

Roger Schmidt fez este domingo a antevisão ao Boavista-Benfica, jogo que encerra a 1.ª jornada da Liga Betclic amanhã (20H45)."É um jogo muito difícil fora contra o Boavista. O jogo da Supertaça começou de forma muito difícil, mas a resposta foi muito positiva, deu confiança a equipa. Será uma tarefa diferente mas temos de estar preparados para isso, e estar concentrados e vamos tentar o melhorar para amanhã fazer o melhor resultado possível"."Espero que tornem a equipa mais forte. Já mostraram no passado que têm muitas qualidades. Fizeram treino e meio com a equipa, não é muito. Ainda vou decidir se podem fazer parte da equipa que vai a jogo. É sempre necessário algum tempo para criar conexões com os companheiros. Tentar trazê-los para um contexto de demasiada pressão da resposta que tem de dar, quero que tenham o melhor início no Benfica. No futuro conto com eles e com a mais-valia que possam trazer ao Benfica"."É basicamente o mesmo que já disse, os jogadores têm de mostrar que merecem essa titutularidade. Musa apresentou sempre muitos e fortes argumentos quando entrou, com golos. Não só aí mas também na componente tática. Na Supertaça, goram os melhores 45 minutos que ele fez desde que o treino. É um avançado muito completo em todos os momentos do jogo, em todas as necessidades que um ponta de lança tem. Quando isso acontece, é mais provável que possa ser titular. Gonçalo Ramos esteve sempre disponível e bem a jogar. Musa esteve também disponível como segunda opção para essa posição, no final o objetivo individual de Musa é estar disponível para ser titular"."Tudo muda. Temos de estar na nossa melhor forma, tudo depende dos resultados. Como disse na quarta-feira depois da Supertaça vai ser uma época muito difícil. Há muitas boas equipas, com muita qualidade e muitos bons treinadores. Vão existir altos e baixos. É difícil ser campeão e para isso acontecer temos de ser consistentes. Sobre os desempenhos das equipas pertence à Comunicação Social [avaliar] e não a mim. Vemos muita qualidade nesta competição"."Estamos no Benfica. Cabral e Trubin são jogadores maduros e habituados a estas decisões dos treinadores. Dou aos jogadores a sensação de que se tiverem a treinar bem vão merecer a oportunidade. É o estilo que tenho a liderar plantéis, manter os jogadores motivados para se desenvolverem e melhorarem. Em algumas posições temos jogadores com nível de qualidade muito semelhante, temos Otamendi, António Silva, Morato e Tomás [Araújo]. Na minha opinião, Otamendi é o capitão e António Silva jogou muito com ele na época passada e estão com as rotinas bem oleadas. Otamendi fez muitos jogos para o Benfica ser campeão e estar na Supertaça e, dada a sua condição física, mereceu estar nesse jogo. Na pré-época estiveram todos muito bem. Esta época espero utilizar mais jogadores para estarem na mesma forma uns dos outros"."Acompanhei a questão, mas testemunhei que em Portugal os relvados são genericamente bons. É isso que espero amanhã. Não estou preocupado, porque não é importante para o desempenho do Benfica"."Sim, está recuperado e treinou bem nos últimos dois dias".