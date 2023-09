Vlachodimos, a estabilidade do grupo, Gonçalo Guedes e o jogo com o V. Guimarães: o que disse Roger Schmidt

Roger Schmidt faz a antevisão ao jogo com o V. Guimarães com o V. Guimarães, marcado para sábado, às 20h30, no Estádio da Luz."Acho que é sempre importante depois de uma paragem para seleções. É preciso jogar bem, temos de 'viver' com este jogo durante duas semanas. O V. Guimarães é uma equipa que tem alguns jogadores novos, um novo treinador. Treinámos muito bem esta semana, a equipa está muito motivada para amanhã. Será um desafio e é importante amanhã estarmos preparados para tentarmos marcar logo desde o início. Temos de estar concentrados e estamos preparados para tudo. Será um jogo difícil e gostamos muito de jogar no nosso estádio"."É o último dia da janela de transferências. É sempre possível que haja ajustes, há essas possibilidades, mas para já não quero falar com isso. Só falo de acordos fechados, e isso são coisas que ainda estão em aberto. Podemos falar disso amanhã depois do jogo, aí já vamos ter factos e poderemos falar sobre os factos"."É um grupo de Liga dos Campeões, um grupo muito bom e interessante. Claro que conhecemos o Inter, porque jogámos contra eles na temporada passada. Será um jogo muito difícil. Salzburgo também conheço muito bem, é um clube que gosto, que orientei. Têm evoluído muito, é um clube com uma boa filosofia e grandes condições. Têm muitos jogadores jovens. Real Sociedad é uma equipa que se qualificou para a Liga dos Campeões na Liga espanhola, será sempre um jogo difícil. É um grupo interessante e vamos tentar a qualificação"."Não vou revelar o 11 inicial nem as minhas decisões. Já dei algumas semanas a Trubin para se habituar, tem evoluído e isso é muito importante. O Samuel está a mostrar que também está pronto para jogar pelo Benfica, e agora temos muita qualidade na baliza e é preciso decidir. Tento sempre encontrar os melhores momentos para dar minutos a todos os jogadores, e isso não acontece só com os guarda-redes. Às vezes, os jogadores são capazes de colocar em prática muito rapidamente aquilo que fazemos nos treinos, mas noutras alturas os jogadores são mais transferências a 'longo prazo'."Vejo os meus jogadores todos os dias, no balneário, nos treinos. Sou um treinador presente, próximo dos jogadores, e aprecio a atitude deles em prol da equipa. Na última temporada estivemos num nível muito alto tanto a nível internacional como nacional, e vamos continuar a fazê-lo. Quando queremos ganhar títulos, precisamos de ser especiais. E o espírito e a ética do grupo é essencial, o sucesso e o foco nas conquistas e nos objetivos. Acho que já mostrámos esta época que somos uma equipa muito boa, apesar das alterações. Jogámos 4 jogos, ganhámos 3, contra o Boavista tivemos azar, jogámos com 10 homens boa parte do tempo. Conheço a equipa muito bem, espero que melhor do que qualquer pessoa que esteja fora daqui"."Espero que regresse em breve. Está muito motivado, trabalha arduamente todos os dias. Mesmo quando sofreu com lesões, ficámos com a impressão de que é um jogador de topo. Claro que é um jogador que pode fazer a diferença, de alto nível. Estamos muito felizes com a presença dele, não lhe falta energia nem motivação. Vamos tentar o máximo para o trazer na sua melhor forma, mas provavelmente precisará de mais 3 ou 4 semanas".