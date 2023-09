A dupla Neres-Di María, a decisão na defesa e FC Porto com equipa "disciplinada": tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico com o FC Porto, jogo grande da 7.ª jornada agendado para amanhã, no Estádio da Luz (20H15)."Acho que vamos ver um jogo de topo, com duas equipas que se respeitam muito. Já tenho mais alguma experiência nestes jogos, que são sempre difíceis e exigentes. A equipa também já tem muita experiência. A atmosfera na equipa é boa, os jogadores estão em boa forma, treinaram todos hoje. Há pequenos detalhes que ainda têm de ser trabalhados. A equipa está preparada, jogamos em casa e podemos ganhar 3 pontos a um adversário direto na luta pelo título. Vai ser um jogo intenso"."Claro que não posso entrar em detalhes táticos. O FC Porto é uma equipa que ganha muitos jogos, e essa é a força deles. Têm uma mentalidade muito forte, é uma equipa muito disciplinada e com muita qualidade individual. São características essenciais para equipas que lutam por títulos. São capazes de ganhar os jogos em qualquer momento. Isto não acontece só no nosso campeonato, acontece no futebol"."Esses jogos são história, fazem parte da estatística. Isso é o vosso trabalho. O meu trabalho não tem nada a ver com os últimos jogos, nada tem a ver com a Supertaça. Amanhã vai ser um jogo novo, um novo começo e precisamos de estar preparados. A equipa que conseguir dominar e encontrar os momentos certos para ferir o adversário vai ser a equipa que vai conseguir o melhor resultado. Penso pouco no passado, no que já passou e nos jogos anteriores contra o FC Porto. As duas equipas vão estar muito bem preparadas e motivadas para amanhã e no final espero conquistar os três pontos"."Trubin não está nada nervoso, está muito calmo. O primeiro jogo no nosso estádio não foi o melhor, mas acho que esteve calmo, conseguiu fazer o que devia fazer em campo. Cada jogo vai ajudá-lo a ficar cada vez mais habituado e a melhorar, a conhecer melhor os colegas e a ficar integrado. Não o vejo nervoso, não acho que ele esteja a pensar muito nestes detalhes. Estou confiante que fará um bom jogo amanhã"."Vejo-o mais como uma oportunidade. Já o disse algumas vezes, não é fácil sermos campeões em Portugal, temos de somar muitos pontos. Isso significa que os duelos diretos com os rivais fazem a diferença. A pressão é uma constante no clube, sejam jogos contra equipas de topo ou equipas com outro tipo de perfil"."Todos os jogadores treinaram hoje, sim. Neres e Di María? Depende da forma dos jogadores na altura e da forma como a equipa quer encarar o jogo. Às vezes a definição do onze também implica ter boas opções no banco de suplentes para lançar durante o jogo. É necessário que as equipas tenham equilíbrio, e acho que esse é um fator determinante. Foi por isso que fomos campeões na última temporada. Precisamos de estar concentrados, nomeadamente nestes jogos de exigência máxima com adversários de topo"."Jogou porque está fisicamente bem, sempre que possível vai rodar. Bernat também começa a ganhar outro tipo de ritmo, é importante para ter mais opções. Jurásek está cada vez melhor e acho que os 45 minutos que fez em Portimão foram muito bons para ele. É uma opção para amanhã"."Ainda não decidi nada até agora. Ainda tenho tempo. Temos mais opções e temos de ter em conta também o jogo da próxima semana em Milão. Agora, no entanto, interessa pouco olhar para a frente no calendário. António Silva e Morato estiveram muito bem no treino. O Morato esteve muito bem nos últimos jogos, algo que é bom para a equipa, é importante haver concorrência. Amanhã vai ser tomada uma decisão sobre o companheiro de Otamendi".