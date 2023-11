A frustração da equipa, as responsabilidades do treinador e o arranque do Sporting: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez este sábado a antevisão ao dérbi com o Sporting, agendado para amanhã, às 20H30, no Estádio da Luz."É uma resposta fácil. Depois de perder um jogo estamos desiludidos, mas no futebol vem sempre o próximo jogo, é frente ao Sporting, é uma boa oportunidade de nos mostrarmos. O Sporting está a fazer uma boa época, os duelos diretos são importantes. Na época passada os dérbis foram bons jogos e o objetivo é mostrar uma boa reação e vencer outra vez"."O Sporting, o FC Porto e o Sp. Braga têm equipas muito boas, têm qualidade para lutarem pelos títulos. Na última época o Sporting começou bem, perdeu pontos no início, mas foram sempre competitivos. Esta época começaram de forma diferente, mantiveram jogadores, contrataram um novo avançado, é uma equipa equilibrada, mantiveram o treinador, é uma boa equipa. Estamos numa competição difícil e já estava à espera do que aconteceu até ao momento na Liga"."É minha responsabilidade preparar a equipa em todos os aspetos, tático, físico e mental. Esperávamos o que aconteceu na Real Sociedad, o que aconteceu connosco aconteceu com o Inter, com o Barcelona. Eles foram muito eficientes, marcaram golos cedo. Sabíamos antes, mas mesmo assim não estávamos 100 por cento preparados para o que aconteceu. Devíamos ter encarado o jogo de outra forma. Agora estamos na liga portuguesa, temos um jogo grande domingo, uma grande oportunidade para nós e para eles. Conheço a minha equipa, a luta nos momentos difíceis, já ganhámos a Supertaça, já jogámos bem. Os meus jogadores não são perfeitos mas estão motivados e têm uma boa atitude. Estamos frustrados e desiludidos depois da Real Sociedad, mas sinto o grupo pronto para amanhã fazermos uma grande partida"."Já expliquei a história do jogo com a Real Sociedad. Até aos 12 minutos o jogo estava aberto, mas depois cometemos alguns erros, eles mostraram eficácia e nós perdemos a conexão. Perdemos os 20/25 minutos seguintes. Na 2.ª parte foi um jogo diferente, mas já era tarde para mudar o resultado"."Não foi uma questão de três centrais, são coisas que acontecem com defesa de três ou de quatro. Foi mais a história do jogo, perdemos os nervos e a nossa estratégia. Temos de pensar amanhã na melhor estratégia. As duas soluções são boas opções, mas o que interessa é colocá-las bem em prática"."Assumi a responsabilidade porque sou o treinador, sou responsável por tudo, como treinamos, como jogamos. Sou também responsável se não jogarmos bem e perdermos. No meu contrato não diz que temos de ganhar todos os títulos até 2026. Lutamos, como fizemos na Champions, não é vergonha, jogámos contra equipas de topo... A Real Sociedad está a jogar muito bem. Não estamos no nosso melhor neste momento, mas temos de olhar em frente, aceitar, ser profissionais. Não podemos perder a nossa confiança, temos de estar juntos e espero conquistar muitos títulos"."Estão todos fora.""É um ponto. Com o Grimaldo perdemos um defesa muito experiente, bom ao nível mental, experiente em jogos grandes, claro que era perfeito para o nosso estilo de jogo, a pensar para a frente, na pressão alta.... Os laterais são muito importantes, não só a defender como a atacar. O Bernad está lesionado, o David precisa de tempo para se adaptar a este estilo de jogo, o Bah está lesionado... Não é fácil substituir estes jogadores. Mas tentamos compensar com Aursnes, ele tem de ser muito flexível porque tem de estar em todo o lado. Felizmente é um jogador com capacidade para fazer isso, acho que ele até gosta de jogar cada jogo numa posição diferente. Mas é precioso mais consistência naquelas posições. Os jogadores desenvolvem-se a jogar de três em três dias, mas às vezes no futebol passamos por estas fases, na época passada tínhamos uma equipa sempre com os mesmos quatro atrás, com menos lesões, só que perdemos alguns jogadores entretanto. Mas na Liga estamos a jogar bem, já temos muitos pontos, temos de nos focar nos jogadores que temos. Quem não está num nível top neste momento tem de entrar nesse nível porque precisamos de todos a jogar bem alto para lutar pelos títulos.""Não, já o disse. Assinei até 2026, gosto de estar no Benfica. O que sei por experiência é que aparecem dificuldades, Às vezes jogamos com os jogadores todos em forma, outras não. Tem de se lutar mais. Passar a fase de grupos da Liga dos Campeões é importante para nós e para o clube, mas às vezes acontece o que nos aconteceu este ano, temos de aceitar. Não pode ser razão para se perder confiança no Benfica e no treinador. Sinto a confiança do clube e o meu objetivo é ficar até 2026 e no Marquês de Pombal dizer adeus ao Benfica. É esse o meu objetivo e acredito que é possível."