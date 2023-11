Caso dos Vouchers arquivado pelo DCIAP

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) decidiu arquivar o processo dos Vouchers, que tinha como arguidos a Benfica SAD, Luís Filipe Vieira, Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira e José Eduardo Moniz."Conhecemos a frase, título de livro, 'não há almoços grátis'. Porém, tal frase sem indícios que a sustentem é uma mera presunção e as presunções não são suficientes para deduzir acusação e sujeitar alguém a julgamento", esta é uma das frases que consta no acórdão que ditou o arquivamento do caso dos Vouchers, onde se investigou se existiram crimes com a entrega de ofertas a árbitros.O acórdão sustenta que não há provas de que os árbitros, ao aceitarem ofertas das águias, estivessem "cientes de terem de praticar como contrapartida qualquer ato ou omissão", pode ler-se no despacho, que absolve também o clube da Luz da tentativa de condicionamento dos árbitros: "Os índicios recolhidos não permitem sustentar, para além de qualquer dúvida razoável, que ao dar tal vantagem, o Benfica a dava ciente de um qualquer árbitro, delegado ou observador representar sequer a hipótese de ter de praticar qualquer ato ou omissão e muito menos destinado a alterar ou falsear resultados desportivos".Um dos crimes que estava sob investigação era o recebimento indevido de vantagem e este, de acordo com o DCIAP, à data dos factos, não estava previsto para o desporto, pelo que "tais ofertas não podem ser objeto de acusação".Nos vouchers, não constava o valor da oferta, por exemplo, o preço das refeições no Museu da Cerveja, pelo que o Ministério Público considera que os árbitros e delegados não tinham possibilidade de terem conhecimento "da vantagem" que recebiam. O facto do Benfica não dar a conhecer o valor das ofertas, também leva a investigação a concluir que não pretendia condicionar as equipas de arbitragem a beneficiarem as águias.