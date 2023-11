A "solução" João Neves à direita, o castigo da UEFA ao Benfica e a opinião sobre o VAR que "não muda": tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal na qual o Benfica vai defrontar o Famalicão, amanhã, no Estádio da Luz (20H45)."Estamos felizes por voltarmos a entrar em campo agora que a pausa para as seleções terminou, foi muito exigente para todos e especialmente para os jogadores. Este calendário é complicado e agora estamos completamente focados em melhorar. Temos agora o primeiro jogo depois desta paragem, um jogo de Taça, e estou contente por jogarmos em casa e contra um adversário bom, que está a fazer uma boa temporada. O Famalicão é uma equipa disciplinada, perigosa, é um jogo de Taça e esses são sempre especiais. Queremos conquistar a Taça de Portugal e estamos preparados para lutar amanhã e para fazer um bom jogo"."Tivemos alguns problemas para resolver e temos de encontrar sempre a melhor solução para cada jogo. Nessa altura, fizemos três jogos com três centrais e trabalhámos muito bem com o João ali, acho que correu bem. Com a Real Sociedad foi diferente. Não foi por causa do João, mas sim pela abordagem que tivemos ao jogo. Contra o Sporting retomámos à formação habitual, é aquela a que estamos mais habituados e na qual os jogadores estão mais confiantes. Encontrámos novas soluções, jogámos com o Morato na esquerda. Quando olho para trás, não faz tanto sentido, mas tenho de tomar as decisões antes dos jogos. Por agora, claro que o João joga melhor no centro do meio-campo, mas às vezes temos de ser flexíveis e criativos. Ele esteve muito bem taticamente, é inteligente. São jogadores que podem jogar em qualquer posição, tal como está a acontecer com Aursnes. O João também é um jogador desse tipo, mas claro que há posições base onde se sentem melhor"."Nunca é bom, já fizemos um jogo sem adeptos e claro que precisamos sempre deles. Mas o que os adeptos fizeram não foi bom, o estádio tem de ser sempre um espaço muito seguro. Pode existir 'luta' no relvado, não nas bancadas. O que aconteceu, e o que justificou este castigo, não pode acontecer e não é bom. Fica mais difícil sem os adeptos"."Não vou mudar a minha opinião acerca do VAR todas as semanas. A minha opinião é geral, tendo em conta a experiência que tenho, de cinco ou seis anos em diferentes países. Para mim, o VAR não é positivo para o futebol. A responsabilidade dos árbitros é maior quando não existe o VAR, mas é apenas a minha opinião e não tem a ver com o que aconteceu no último jogo"."Estamos muito felizes com ele. Treinou novamente com a equipa mas vai precisar de mais tempo para estar a 100%, está pronto para fazer parte da equipa amanhã e para ter alguns minutos. Temos de o fortalecer ao longo das próximas semanas. É um jogador que tem muita influência no nosso jogo, toma decisões importantes, e estamos muito felizes por não ter mais dores".